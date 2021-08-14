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ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر صباح اليوم السبت، مؤكدًا أن ما شهدته مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية في مجال توفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية بالمجتمع لم تشهده مصر على مدى نصف قرن مضى.

وقال «أبوالعطا»، في بيان اليوم السبت، إن هناك اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ مصر من الرئيس السيسي بتوفير الوحدات السكنية وبالمجان مع تجهزيها وتأسيسها تأسيسًا كاملًا للمواطنين المصريين من الفقراء والبسطاء، موجها التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة على ما حققته من إنجازات مبهرة في ملفات إنجاز الوحدات السكنية واقتحام مشكلات العشوائيات والتخلص من المناطق الخطرة مع توفير الوحدات السكنية لقاطنيها بالمجان وفى مشروعات إسكان رفيعة المستوى ومخططة بأسلوب علمى معمارى وبها جميع الخدمات الجماهيرية وفى مقدمات الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية وغيرها.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أصبحت قادرة على تحقيق أحلام وطموحات شعبها في مختلف ملفات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الملفات الأخرى، معربًا عن ثقته في أن المرحلة القادمة ستحقق مصر المزيد من النجاحات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة بعد نجاح المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة وفى مشروعات البنية الأساسية وما تم من إنجاز كبير ومبهر في شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري وربط سيناء بالوادي والدلتا ومشروعات البنية الأساسية في الساحل الشمالي وفي جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن هذه المشروعات جعلت مصر واحدة من أهم الدول داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والبترولية والتعدينية وغيرها، مؤكدًا أن كل ذلك تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مواجهة المشكلات التي كانت تُعرقل جذب الاستثمارات العالمية لمصر.

وأشار إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيداً بمجهودات القوات المسلحة والحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر هو استمرار لمصارحته للشعب بالحقائق وواقع الدولة المصرية بشكل دائم.

ولفت إلى أنه لا يخفى على الكثيرين ما اتخذته الدولة من إجراءات صارمة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والموازنة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، فلم يعد هناك مجال لهدر الموارد أو الاستخدام السيئ لها، موضحًا أن حديث الرئيس السيسى عن إعادة النظر في دعم منظومة الخبز، وزيادة سعر رغيف الخبز على البطاقات التموينية، هدفه تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أنه ليس كل من يحصل على رغيف الخبز المدعم يستحق الدعم، فهناك فئات كبيرة يمكنها شراء الخبز من السوق الحر، كما أن نسبة الرفع في سعر رغيف الخبز ستكون بشكل يتقبله المواطن وفي متناول يده، لضمان عدم تأثر مختلف الطبقات بهذه الزيادة، مشيدًا بتقبل المواطن المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها، وأنه شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ما يجعل المواطن يتقبل قرارات الدولة أيضًا، هو ما نفذته القيادة السياسية من مشروعات قومية كبرى لصالح المواطنين ولصالح محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ومنها مبادرة الـ 100 مليون صحة والتي تمكنت من القضاء على فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة والذي تستفيد منه آلاف الأسر، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة ساهمت في إنقاذ الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، كما ساهمت في تحقيق معدلات تنمية إيجابية وشهادات ثقة في الاقتصاد المصري من أكبر المؤسسات الاقتصادية والمصرفية العالمية.