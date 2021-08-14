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إيران: إغلاق عام لاحتواء تفشي المُستجد

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إيران: إغلاق عام لاحتواء تفشي فيروس كورونا المُستجد إيران: إغلاق عام لاحتواء تفشي المُستجد

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أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من مطلع الأسبوع لمدة 5 أيام بهدف السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى إلغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال أيام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

وأضاف قائلا إنه «وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة».

المصرى اليوم

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