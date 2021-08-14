حركة «طالبان» على أبواب العاصمة الأفغانية كابول

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تواصل حركة «طالبان» زحفها العسكري لإحكام قبضتها على عموم أراضي أفغانستان وتتقرب من العاصمة كابول على بعد نحو 10 كيلومترات.

وأعلن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، سيطرة الحركة على مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وكافة المرافق الحكومية فيها.

كما أعلن عن استيلاء «طالبان» أيضا على مدينة أسد آباد، مركز ولاية كونر شرق البلاد، واستسلام حاكم الولاية وقائد الشرطة ورئيس الاستخبارات المحلية إلى المسلحين، بالإضافة إلى سيطرة الحركة على مناطق أخرى في الولاية.

وأكد أن مسلحي الحركة دخلوا مدينة غرديز، مركز ولاية بكتيا شرق البلاد، واستولوا على السجن المركزي هناك ويقتحمون مقر الاستخبارات.

وسيطرت «طالبان» في الفترة الأخيرة على مراكز 18 على الأقل من أصل الولايات الأفغانية الـ34.