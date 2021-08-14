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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

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أعلنت أجهزة الطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مؤخرا شمال البلاد إلى 44 قتيلا على الأقل.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني أن 36 من هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم في ولاية قسطمونو وسبعة آخرين في ولاية سينوب، بالإضافة إلى العثور على جثة شخص مفقود في ولاية بارطن.

وذكرت الإدارة أن تسعة مصابين يتلقون الرعاية الطبية في المشافي، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ والبحث والإجلاء مستمرة في الولايات الشمالية الثلاث المتضررة بالسيول.

المصرى اليوم

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