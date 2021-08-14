أخبار عاجلة

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان -
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة -
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو) -
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري» -
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري -
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح مدرسة دون مقاعد أو فصول في الدنمارك.. ما السبب؟ ()

Print
افتتاح مدرسة دون مقاعد أو فصول في الدنمارك.. ما السبب؟ (فيديو) افتتاح مدرسة دون مقاعد أو فصول في الدنمارك.. ما السبب؟ ()

لاقتراحات اماكن الخروج

افتتحت الدنمارك مدرسة فريدة من نوعها في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، إذ أنها بلا فصول دراسية أو مقاعد بالشكل التقليدي المعروف.

وقالت «يورونيوز» إن مدرسة «فيللو» الجديدة ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد، حيث ستستقبل قريبا 900 تلميذ، وتم تصميم المدرسة دون فصول دراسية، أو مقاعد دراسية، وعوضاً عن ذلك، ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

من جانبه، صرح مدير المدرسة، موتن مولر جنسن بأنه: «من الواضح أن الغرف مصممة بحيث تكون مخصصة لمادة دراسية بعينها»، كما تم تصميمها باستخدام المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان بحيث يشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

وأعرب رئيس بلدية فاردي، إريك بول، عن تفاؤله بأن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي يستجيب لمتطلبات المستقبل، لافتاً إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو)

أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو)

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو)

نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو)