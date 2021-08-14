إحالة شخصان للنيابة وإزالة 6 حالات بناء مخالف في القليوبية (صور)

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تابعت الأجهزة التنفيذية بقرية ومدن القليوبية لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء بتحرير المحاضر أو باحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شؤنها حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بحملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالشوارع والطرق.

قاد الحملة الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي نائبي رئيس الحي وضمت فرقا من المتابعة الميدانية والاشغالات بالحي وتم المرور بشارع الترعة النصرانية وتبين شروع مواطن في شد أخشاب أعمدة الطابق السادس علوي بدون ترخيص وتم إستدعاء قوة تأمين لضبط وإحضار المخالف لعرضه على النيابة العسكرية وتم فك الأخشاب ونزولها واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨.

وفى الخانكة قال طلال ربيع نائب رئيس المدينة انه تم تنفيذ حملة إزالة في المهد لأعمدة خرسانية خارج الحيز العمرانى بقرية القلج وتم عمل محضر اثبات حاله بالواقعة لصاحب المخالفة.

كما تم رصد حالة بناء بصب أعمدة بالدور الرابع علوي بمنزل في قرية سرياقوس على مساحة ١٠٠ متر تقريبا وتم القبض على صاحب المخالفة وتحويله للنيابة العسكرية وتحرير محضر مخالفة وجاري استكمال اتخاذ الاجراءات القانونية.

وتابع مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببلقس ردم حفر بعمق اتنين لصب الخرسانه لعمل جمالون على مساحة خمسه قيراط بجوار جبانه بلقس بحوض الحصه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مدينة كفر شكر قرر الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المدينة إيقاف الأعمال بالبر الشرقي في مبنى مخالف وبدون ترخيص والتحفظ على خلاطة في مكان مخصص بمجلس المدينة وشدد رئيس المدينة على أن حملات المرور لضبط المخالفات بكافة قرى الوحدات القروية والمدينة مستمرة بهدف تطبيق القانون.

وفى طوخ قامت ريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية في قرية ميت كنانة بالتصدى لـ 3 حالات بناء مخالف بالتعدى على الأرض الزراعية بناحية القرية وعزبة العلمى دائرة الوحدة وعلى الفور تم الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقف بناء مخالف فى حى غرب شبرا الخيمة

وقف بناء مخالف فى حى غرب شبرا الخيمة

وقف بناء مخالف فى حى غرب شبرا الخيمة