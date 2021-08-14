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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا:«عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه.. نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية».

أضاف، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر:«دى فكرة تانية خالص لإدارة قدراتنا ومواردنا والدولة مش هتدفع قرش.. واتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها في البورصة أصول الشركة تتجاوز 3 و4 تريليون جنيه.. والكلام دا ينطبق على العلمين ومدن أخرى».

وواصل :«نطمئن الناس.. والدولة مش بتتفرج وتنظم سيطرتها وضبط حقوق الناس، وكل الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة كاملة التشطيب».

وشدد على أن الدولة تعمل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة، وموازنة الدولة لم تمس ولم تقدم لها «قرش»، مضيفًا:«شركة العاصمة خلال سنتين، ممكن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك.. حد كان يحلم بكدا.. يبقى معانا 100 مليار جنيه على جنب ويبقى معنا 2 و3 تريليون أصول على الأرض، دا إطار الدولة عملته لإعادة بناء وصياغة إمكانياتها.. إحنا ماسكين كل حاجة كدا».