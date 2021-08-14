الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في ذكرى الاستقلال (صورة)

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تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد استقلال إسلام آباد، وذلك في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير.

ونشرت وكالة «آسيان نيوز انترناشيونال» تغريدة مرفقة بصورة لعناصر من الجيشين وهما يتبادلان الحلوى.

وجاء تبادل الحلوى في ظل التوتر الدائر بين البلدين بسبب إقليم كشمير، خاصة بعدما أعلنت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للبلاد في أغسطس عام 2019، وقوبل برفض باكستاني رسمي وشعبي، وكذلك من أبناء الإقليم، الذين يطالبون بالاستقلال أو الانضمام لباكستان.

وخلال العامين الماضيين وقع العديد من الضحايا والمصابين.

واستقلت باكستان في 14 أغسطس عام 1947، حيث تم إعلان قيام باكستان دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) بفارق يوم واحد عن جارتها الهندية، التي تحل ذكرى استقلالها غدا الأحد.