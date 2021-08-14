أخبار عاجلة

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان -
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة -
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو) -
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري» -
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري -
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في ذكرى الاستقلال (صورة)

Print
الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في ذكرى الاستقلال (صورة) الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في ذكرى الاستقلال (صورة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد استقلال إسلام آباد، وذلك في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير.

ونشرت وكالة «آسيان نيوز انترناشيونال» تغريدة مرفقة بصورة لعناصر من الجيشين وهما يتبادلان الحلوى.

وجاء تبادل الحلوى في ظل التوتر الدائر بين البلدين بسبب إقليم كشمير، خاصة بعدما أعلنت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للبلاد في أغسطس عام 2019، وقوبل برفض باكستاني رسمي وشعبي، وكذلك من أبناء الإقليم، الذين يطالبون بالاستقلال أو الانضمام لباكستان.

وخلال العامين الماضيين وقع العديد من الضحايا والمصابين.

واستقلت باكستان في 14 أغسطس عام 1947، حيث تم إعلان قيام باكستان دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) بفارق يوم واحد عن جارتها الهندية، التي تحل ذكرى استقلالها غدا الأحد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز»

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز»

بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون

بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون

متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان

متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان

مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة

مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة