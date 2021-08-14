جولة المبعوث الأمريكي.. هل تنقذ إثيوبيا من مصير البلقان؟ (تقرير)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان غدا الأحد جولته الثالثه في منطقة القرن الأفريقي منذ توليه لمهام منصبة في شهر أبريل الماضي، في محاولة لإنقاذ إثيوبيا من مصير البلقان (التقسيم).

وتشمل جولة فيلتمان التي تستمر لمدة 9 ايام «15 – 24 اغسطس» 3 محطات حيث تشمل جيبوتي وإثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الافريقي اجتماعات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز السلام ودعم الاستقرار والازدهار في اثيوبيا حيث يدور صراع عسكري بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي، إضافة إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة.

وقبيل الزيارة حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد شهور من الصراع.

وكتب في تغريدة أمس الأول الخميس: «جلبت شهور من الحرب معاناة هائلة وانقسام بين صفوف شعب عظيم وهو ما لا يمكن إصلاحه عبر المزيد من القتال».

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي للمنطقة في وقت يشتد فيه الصراع العسكري في اثيوبيا ليمتد من إقليم تيجراي إلى اقليمي امهره وعفر حيث تحقق جبهة تحرير تيجراي انتصارات متتاليه وذلك بحسب ما تعلن عنه الحركة.

وازاد الوضع تعقيدا عقب إعلان رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد استئناف العمليات العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي ووقف العمل بالهدنة التي سبق أن اعلن عنها في شهر يوليو الماضي، اضافه إلى دعوته للمواطنين الاثيوبيين للالتحاق بالجيش الاثيوبي والمشاركة في العمليات العسكرية ضد الجبهة.

كما تأتي جولة فيلتمان بعد ايام من إعلان الحكومة الاثيوبية رفضها للمبادرة السودانية التي كانت تحظي بدعم أمريكي بالوساطة بين الحكومة الاثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي تحت ذريعة ان السودان طرفا غير محايد، وهو الأمر الذي ردت عليه الحكومة السودانية بقرار سحب السفير السوداني من اديس ابابا للتشاور.

ويثير كثير من المراقبين التساؤل حول ما اذا كان رئيس الوزراء الاثيوبي سيتجاوب مع الجهود الامريكي لتحقيق الاستقرار في اثيوبيا، وتصبح جولة جيفري فيلتمان في اثيوبيا وجيبوتي والامارات ستمثل طوق النجاة لأبي أحمد للخروج من المأزق الذي وضع فيه بلاده نتيجة لسياساته التي تثير حالة من الغضب في كثير من الاقاليم الاثيوبية؟ .

تحالف بين جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورمو

وفي تطور لافت أعلن في ختام الأسبوع الماضي عن قيام تحالفا عسكريا بين جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورمو لتنسيق الجهود العسكرية بين الجانبين ضد الجيش الاثيوبي الفيدرالي.

وقال زعيم جيش تحرير أورومو كومسا ديريبا، المعروف أيضًا باسم جال مارو، لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة يوم الأربعاء: «الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريًا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها».

وأضاف أن «الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيجراي، لقد اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد نفس العدو، وخاصة في التعاون العسكري».

وتابع: «إنهم يتشاركون معلومات ساحة المعركة ويقاتلون بالتوازي، وبينما لا يقاتلون جنبًا إلى جنب، هناك احتمال أن يحدث ذلك».

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة تيجراي جيتاشو ردا «أن ‏قوات تيجراي مستعدة لنقل القتال إلى أديس أبابا من أجل إنهاء الحصار المفروض على إقليم تيجراي».

ويقول عبدالقادر الحيمي الخبير السوداني في شؤون القرن الافريقي لـ«المصري اليوم»: إن نظام رئيس الوزراء الاثيوبي بدأ في الانهيار وليس لديه جيش على الإطلاق لتفككه، مشيرا إلى أن التيجراي كانوا هم النواة الصلبة للجيش الاثيوبي وهم حاليا أقوى عسكريا من القوات الحكومية حيث يملكون حاليا كل أسلحة الجيش الإثيوبي السابق.

وتوقع الحيمي أن يلقي الرئيس الإريتري اسياس أفورقي بثقله مجددا ويتدخل في الصراع بدعم الحكومة الاثيوبية الفيدرالية عسكريا ضد جبهة تحرير تيجراي .

>> فيلتمان عقب جولته الاولي في المنطقة: نشعر بقلق عميق إزاء زيادة الاستقطاب السياسي والعرقي في جميع أنحاء اثيوبيا

كانت الجولة الأولي للمبعوث الامريكي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان شملت كلا من اثيوبيا والسودان واريتريا ومصر في الفترة من 4 إلى 13 مايو الماضي .

وقال فيلتمان في بيان صحفي عقب الجولة «يمرّ القرن الأفريقي بنقطة انعطاف، وسيكون للقرارات التي تتّخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الأمريكية.

وأضاف «وتعلن الولايات المتحدة عن التزامها بمعالجة الأزمات الإقليمية المترابطة ودعم القرن الأفريقي ليكون منطقة مزدهرة ومستقرّة، حيث يكون لمواطنيها رأي في حكمهم وتكون الحكومات مسؤولة أمام مواطنيها.

وأكد فيلتمان أن وجود إثيوبيا كدولة ذات سيادة وموحدة هو جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء زيادة الاستقطاب السياسي والعرقي في جميع أنحاء اثيوبيا، فالفظائع التي ترتكب في تيجراي والحجم الهائل لحالة الطوارئ الإنسانية هي أمر غير مقبول.

وقال «وستعمل الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء هذا الصراع الوحشي وتوفير المساعدة المنقذة للحياة التي تمس الحاجة إليها ومحاسبة المسؤولين عن خرق وانتهاك حقوق الإنسان.

وأكد فيلتمان إن الأزمة في تيجراي هي أحد تجلّيات مجموعة أوسع من التحديات الوطنية التي تهدّد مصير الإصلاحات الهادفة.

وذكر البيان المبعوث الخاص فيلتمان ناقش مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وقادة إثيوبيين آخرين الأزمة، وقال «أن هذه التحديات يمكن أن تعالج بشكل أكثر فعالية من خلال جهد شامل لبناء إجماع وطني حول مستقبل البلاد، يقوم على احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع الإثيوبيين.

وأكد فيلتمان «إن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا يتعارض مع هذه الأهداف، ولذلك، فقد أكد المبعوث الخاص فيلتمان للرئيس أسياس أفورقي في أسمرة على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا على الفور.

وكانت الجولة الثانية لفيلتمان في شهر يونيو الماضي وشملت كلا من قطر، والسعودية، والإمارات، وكينيا، وتركزت مباحثات فيلتمان خلال هذه الجولة حول ملف سد النهضة الإثيوبي، واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

جدير بالذكر ان الصراع العسكري بين الحكومة الاثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي بدأ في شهر نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء ابيي احمد الجيش الفدرالي إلى اقليم تيجراي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي .

وقال أبي أحمد وقتها «إن هذه العملية جاءت ردا على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش الاثيوبي في الاقليم .

وأعلن رئيس الوزراء الاثيوبي انتصار الجيش الاثيوبي على قوات الجبهة ب بعد السيطرة على عاصمة الإقليم «ميكيلي» .

وفي تطور دراماتيكي استعادت قوات جبهة تحرير تيجراي السيطرة من جديد على ميكيلي وانسحب الجيش الاثيوبي من الاقليم واستطاعت الحركة أسر آلاف الجنود الاثيوبيين .

ونتيجة للإنتصارات المتلاحقة للجبهة أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد وقفا احاديا لإطلاق النار لإعتبارات عتبارات إنسانية حسب وصفه، وبالرغم من هذا واصلت قوات جبهة تحرير تيجراي عملياتها العسكرية ضد الجيش الاثيوبي والميليشيات المتحالفة معه في اقليمي امهرة وعفر، واستطاعت السيطرة منذ أيام على مدينة لاليبيلا وهي منطقة في اقليم أمهرة تضم كنائس مصنفة من التراث العالمي من قبل اليونسكو.