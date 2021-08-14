المطلق والخثلان: عاشوراء يوافق الخميس.. ‏والسنَّة صيام يوم قبله أو بعده

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بناء على ما أعلنته المحكمة العليا وحسب تقويم أم القرى

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن عاشوراء لهذا العام يوافق يوم الخميس المقبل، بناء على ما أعلنته المحكمة العليا؛ مشيرًا إلى أن السنَّة أن يُصام معه يوم إما قبله وإما بعده؛ وبالتالي صيام يومي "الأربعاء والخميس" أو صيام يومي "الخميس والجمعة".

‏وكتب عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها:‏ (بناء على ما أعلنته المحكمة العليا) يوافق عاشوراء لهذا العام يوم الخميس حسب تقويم أم القرى، ‏والسنَّة أن يُصام معه يوم إما قبله وإما بعده.

وأضاف، ‏قال صلى الله عليه وسلم: (صيام عاشوراء يكفّر السنة التي قبله).