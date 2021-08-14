أخبار عاجلة

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان -
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة -
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو) -
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري» -
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري -
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة الإسماعيلية» تنظم قوافل متنقلة للتطعيم ضد

Print
«صحة الإسماعيلية» تنظم قوافل متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا «صحة الإسماعيلية» تنظم قوافل متنقلة للتطعيم ضد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بتنظيم عدة قوافل متنقلة للتطعيم بلقاح ، بالأماكن العامة داخل مدينة الإسماعيلية.

وصرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن فريقا من المتخصصين والوحدات المتنقلة قام اليوم بتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني والتطعيم للمواطنين المتواجدين بمحيط مسجد المطافي، وكنيسة الأنبا بولا، ومركز الشيخ زايد. وسوف يتم إستكمال التطعيمات بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة طبقا لخطة موضوعة تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين في أماكنهم وأماكن تجمعاتهم.

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بضرورة مواجهة تداعيات فيروس كورونا لجميع فئات الشعب وبالأخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتفعيلا لجهود وزارة الصحة والسكان نحو توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كرونا لجميع فئات المواطنين سواء في مراكز تلقي اللقاح أو من خلال الفرق المتنقلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري