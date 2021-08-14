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قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بتنظيم عدة قوافل متنقلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بالأماكن العامة داخل مدينة الإسماعيلية.

وصرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن فريقا من المتخصصين والوحدات المتنقلة قام اليوم بتقديم خدمة التسجيل الإلكتروني والتطعيم للمواطنين المتواجدين بمحيط مسجد المطافي، وكنيسة الأنبا بولا، ومركز الشيخ زايد. وسوف يتم إستكمال التطعيمات بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة طبقا لخطة موضوعة تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين في أماكنهم وأماكن تجمعاتهم.

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مواجهة تداعيات فيروس كورونا لجميع فئات الشعب وبالأخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتفعيلا لجهود وزارة الصحة والسكان نحو توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كرونا لجميع فئات المواطنين سواء في مراكز تلقي اللقاح أو من خلال الفرق المتنقلة.