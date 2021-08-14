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محافظ الشرقية يستجيب لبائعة خضار ويوجه بتوفير مكان لافتراش بضاعتها بسوق القرين

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محافظ الشرقية يستجيب لبائعة خضار ويوجه بتوفير مكان لافتراش بضاعتها بسوق القرين محافظ الشرقية يستجيب لبائعة خضار ويوجه بتوفير مكان لافتراش بضاعتها بسوق القرين

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة شكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وفي هذا الإطار، استجاب إيهاب خاطر، رئيس مدينة القرين، لشكوى تليفونية تلقاها المحافظ من إحدى السيدات، تتضرر فيها من قيام مجموعة مع التجار بمنعها من إفتراش بضاعتها من الخضار بأحد الأماكن بسوق المدينة.

وعلى الفور، كلف المحافظ، رئيس مدينة القرين بالإنتقال إلى السوق، والذي قام بتخصيص مكان للسيدة المتضررة بالسوق، وإعفائها من رسوم التحصيل نظراً لظروفها المعيشية الصعبة، وأمر التجار بعدم التعرض لها مرة أخرى.

وتقدمت السيدة بخالص الشكر والإمتنان للمحافظ وللجهاز التنفيذى، لسرعة الإستجابة لشكواها وتخصيص مكان لها بالسوق، ليكون مصدر رزق ويوفر لها حياة كريمة.

المصرى اليوم

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