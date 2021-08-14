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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية:«احنا قاعدين نشتغل ربنا وحده اللي يعلم والحكومة وكما قلت قبل ذلك تتعذب معي وستتعذب وأي مسؤول سيعمل في الدولة لازم هيتعذب لأن ظروف بلدنا تتطلب منا أن نتعذب لكي نحول حياة الناس والبلد من لا دولة إلى دولة ..البلاد اللى تبقى كدة دي بلاد مش عايشة.. البلاد اللي زي كدة مش شايفة الدول الأخرى وليس لها مستقبل، والأطفال الذين ينشأون في تلك المناطق غير الآمنة قد تعمل على الإضرار ببلادهم لأنهم لم يستفيدوا منها، والشخصية التي ستنشأ في مثل هذه الحياة لن تكون سوية وقادرة على العطاء».

أضاف، أن إعادة تسكين 3 أو 4 ملايين أسرة في المناطق المخططة قد تتكلف أكثر من تريليون جنيه وهو رقم كبير، مشيرا إلى أن الدعم الذي تحملته الدولة خلال 10 سنوات يبلغ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن المخصصات المالية موجودة ولكن يجب تنظيم أوجه إنفاقها.

وخلال حديثه عن منظومة رغيف الخبز، لافتا إلى أن المنظومات التي أعدت خلال الخمسين عاما الماضية بنيت على أساس ظروف وأوضاع كانت موجودة في ذلك الوقت ولا يمكن أن تستمر أو نقبل استمرارها على هذا الشكل، ضاربا مثالا برغيف الخبر الذي كانت تبلغ تكلفته 18 قرشا كان يباع بقرشين، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر حاليا 65 قرشا ويباع بخمسة قروش.

وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه حاليا مقابل معدل يتراوح ما بين 400 و500 جنيه عام 2011، يستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار بتحسين أحوال الناس المعيشية، مؤكدا على أن هذا الأمر يستلزم ضبط النمو السكاني.

وتابع الرئيس :«تفتكروا أخد 3 أو 4 ملايين أسرة ليسكنوا في المناطق المخططة، ده برنامج ممكن يتكلف أكثر من تريليون جنيه، وهو رقم كبير، في الوقت الذي تبلغ فاتورة الدعم 3 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات ،الأموال موجودة لكن يجب تنظيمها، الناس استغربت جدا عندما تحدثت عن رغيف الخبز وقالت لماذا تتحدث في هذا الموضوع، رغيف الخبز منظومة، خلال الخمسين عاما الماضية، أعدت منظومات كثير بنيت على أساس الظروف والأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الوقت، إلا أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر أو نقبل استمراره إلى ما لانهاية، فمثلا رغيف الخبز عندما زاد من قرشين إلى خمسة قروش كان يتكلف 18 قرشا، حاليا يتكلف 65 قرشا ،وارتفع الحد الأدنى للمرتبات من 400 و500 جنيه عام 2011 إلى 1400 جنيه ثم زاد إلى 2400 جنيه حاليا ،ونواجه ارتفاع الأسعار من خلال تحسين أحوال الناس لكن ذلك ليس فقط من خلال الإنفاق بل ضبط النمو السكاني لأن المبلغ الذي كان يصرف مثلا على 5 أفراد غير كاف لصرفه على 10 أو 15».

وقال الرئيس السيسي إن موارد الدولة المصرية المتاحة حاليا لايمكن مقارنتها بتلك التي كانت سائدة عام 1900 وذلك بالنظر إلى زيادة حجم النمو السكاني بدرجة أكبر من معدلات الإنفاق، لافتا إلى أن قيمة الجنيه حاليا ليست كما كانت من قبل.