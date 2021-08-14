رسميًا.. مان يونايتد يضم رافائيل فاران

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أعلن نادي مانشستر يونايتد ضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لفاران اليوم السبت، مع تعليق «لاعبنا الجديد».

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه أن فاران وقع على عقود انضمامه لفريق الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى 2025.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن ضم اللاعب.

ويغيب فاران عن مباراة اليوم في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد.

وقال فاران في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية، وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه».

وتابع اللاعب الفرنسي: «أريد تحقيق الكثير في مسيرتي، وقد انضممت إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين وهدفنا مشترك في الفوز بالمباريات والألقاب».

وأكمل: «بعد أن تحدثت إلى المدرب، أستطيع أن أرى مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال المواسم القليلة الماضية وأنا الآن أنضم إلى مجموعة جاهزة للعب على أعلى مستوى».

واختتم فاران: «أريد أن أحدث تأثيرًا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي اللامع».