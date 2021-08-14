استجابة لشكوى الأهالي .. غلق محل كشرى غير مرخص في شبرا الخيمة

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قرر اللواء هشام رفعت، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، غلق محل كشرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه لإدارته بدون ترخيص.

قال رئيس الحى إن قرار الغلق جاء بناءا على شكوى من بعض الأهالى بوجود مطعم كشرى بمنطقه مسطرد شارع السوق يدار بدون ترخيص ولا تتواجد به إشتراطات السلامه المهنية وعلى الفور تمت الإستجابه وقامت الأجهزة المعنية بالتوجه إلى مقر الشكوى وإتخاذ الإجراءات القانونيه وتنفيذ قرار الغلق الإدارى للمكان.

وفى السياق تابع رئيس الحى حملة إشغالات مكبرة قامت بها أجهزة الحى لرصد الانشطة التجارية الغير مرخصة بتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وأسفرت الحملة عن رصد منشأتين تجاريتين بشارع عمرو بن العاص وميدان بهتيم دون الحصول على التراخيص اللازمه والتسبب بعمل اشغال بالطريق العام وتم رفع الاشغالات والتعامل معها وفقاً للقوانين.

كما تصدت الاجهزة التنفيذيه بحى شرق لظاهره الاشغالات التي تخالف قوانين الاشغال بجوار المركز الطبى ببهتيم وتم إزالة كشك تم الشروع باقامته دون الحصول على تراخيص ومخالفه لقوانين الإشغال كما تم اجلاء فرش لصنع المشروبات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الحى بأن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات.

غلق محل كشرى غير مرخص

غلق محل كشرى غير مرخص