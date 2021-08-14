أخبار عاجلة

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان -
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة -
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو) -
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري» -
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري -
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

Print
النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم "مواطن" والآخرين "وافدين"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال. مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال الغير مشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من ١٤٠ مليون ريالاً، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.

ونوه المصدر إلى تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة

جازان.. حراك تنموي وقوده "الشباب" ومشاريع تواكب الرؤية بكافة الأصعدة

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة

"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة

"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط

"جزر القمر" تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة خميس مشيط