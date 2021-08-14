الإمارات تعتمد تقنية عالمية تكشف الإصابة بـ"دلتا" بنسبة 99.4%

★ ★ ★ ★ ★

نالت ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الدواء والغذاء الأميركية

أعلنت شركات إماراتية عزمها إدخال تقنية اختبار جديدة لفيروس كورونا المستجد لدول الخليج والشرق الأوسط، تتميز بقدرتها على كشف الإصابة بالفيروس في بدايتها بنسبة 100% وتكشف عن السلالة المتحورة للفيروس "دلتا" بنسبة 99.4%.

ووفق صحيفة "البيان" قال الشيخ سلطان بن سعود عبدالعزيز المعلا الرئيس التنفيذي لشركة "كوبر دياقنوستكس" الإماراتية: إن أصل التقنية التي تحمل اسم "كريسبر"، قدمتها الباحثتان: الفرنسية إيمانويل تشاربينتييه، والأمريكية جينفر دودنا، كتقنية عالمية للكشف عن الحمض النووي RNA، وكذلك DNA في التشخيص بشكل عام.

وأوضح أن الباحثتين حصلتا على جائزة نوبل للكيمياء العام الماضي في تقنية الحمض النووي DNA، وتم لاحقًا ابتكار التشخيص عن فيروس كوفيد 19.

وأضاف: تقنية كريسبر نالت ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الدواء والغذاء الأميركية "FDA"؛ كونها تتميز بدقّة وحساسية بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس التاجي خلال المرحلة الأولى من الإصابة؛ مما يسهم في دقة التشخيص وتحسين مستوى الرعاية الصحية وعلاج المصابين، وقد حصلت أيضًا على الترخيص الطارئ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات.

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت على التقنية أظهرت نجاحها في الكشف عن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا بنسبة 99.4%.

وأضاف الشيخ سلطان المعلا أن اعتماد هذه التقنية في الإمارات، بصفة الاستخدام الطارئ، يأتي استمرارًا لنهج الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالصورة المثلى، بما يكفل التصدي لجائحة كورونا.

وقد أكد الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة دائمًا تحرص على إدخال وإدراج أفضل التقنيات العالمية ضمن خدماتها بالدولة، وأنها كانت حريصة كل الحرص بإصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لتقنية كريسبر فور استلامها للملف مع ترخيص الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA، وأنها حريصة على اعتماد التقنيات الجديدة لتعزيز دور دولة الإمارات الريادي في مكافحة جائحة كوفيد 19.

بدوره قال الدكتور زاهد السبتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ماجنتا الإماراتية، وهي الموزع الحصري لفحص كريسبر في دولة الإمارات: التقنية الجديدة تمثل نقلة نوعية في دقة الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وهي تتفوق بشكل كبير على كافة التقنيات المستخدمة حاليًّا، وذلك من ناحية التأكد بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس، وكذلك من ناحية سرعة الحصول على النتائج؛ حيث إن النتيجة تظهر خلال ٤٥ دقيقة فقط؛ مما يجعلها تتميز عن باقي الفحوص المتوفرة حاليًّا، والذي سيمكنها من التمتع بتنافسية عالية في العديد من المجالات كالمطارات والمدارس والأماكن الأخرى ذات الأهمية.

وأضاف: الشركة تهدف من خلال خططها لتوفير الفحص للجميع بما يضمن الكشف المبكر عن الفيروس في مرحلة الإصابة الأولى، وبالتالي الإسراع في عزل المصابين والمخالطين لهم والسيطرة على الإصابة؛ مما سيؤثر إيجابيًّا وبشكل كبير في السيطرة على الجائحة.

من جانبه قال أيمن شيخ لحلو المدير العام لشركة "كوبر انترناشيونال" الموزعة للتقنية الجديدة بالشرق الأوسط: "كريسبر" جرى استخدامه في كبريات المختبرات بالولايات المتحدة، وحقق نجاحًا كاملًا في الكشف عن الإصابة بالفيروس بمجرد العدوى به، ونتائج الفحص تظهر خلال 45 دقيقة.

وأضاف: هذا الاختبار يقوم على أخذ مسحة من الأنف، ثم يتم إجراء الاختبار على جزيء واحد لأهداف الحمض النووي، للكشف عن وجود الفيروس من عدمه.

وأردف "لحلو": الشركة تتعاون حاليًّا مع شركاء في الخليج والمنطقة العربية لضمان وصول الاختبار الجديد إلى مختبراتها ومراكز الفحص والمطارات والمنافذ الحدودية بما يسهم في الحد من العدوى بالفيروس المستجد، والسيطرة على الوباء.