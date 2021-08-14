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عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:37 مساءً
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:31 مساءً
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الرئيس السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة قريبا بـ100 مليار جنيه
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 14 أغسطس 2021 01:52 مساءً
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