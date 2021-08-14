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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يبلغ 275 مليار جنيه سنويا بما يعني حوالي 3 تريليونات جنيه خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع تطوير الريف المصري وتزويده بالمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وتبطين الترع والصحة والتعليم وغيرها تتراوح ما بين 700-800 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن معدلات تغطية الصرف الصحي في القرى ارتفعت إلى 40% حاليا مقابل 12-13 % عند توليه المسئولية وأن الدولة ستتولى تنفيذ تغطية الـ60% الباقية من الصرف الصحي وأن تكلفة مشروع تطوير الريف المصري تعادل ثلث فاتورة الدعم المقدمة للمواطنين وذلك لتغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن وبما يمكنهم من توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف الرئيس: «هناك فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة التي نعيش فيها، من أجل ذلك عندما أتكلم في قضايا أخرى مثل قضايا إعادة صياغة الدعم المقدم للمواطنين الناس بتندهش وتتساءل عن السبب في الحديث عن ذلك رغم أن الأمور تسير نحو الأفضل ورضاء الناس عني ..لا نحن نعمل ذلك لكي نغير بلدنا وليس من أجل حب الناس فقط.. نحن نعمل ما يرضي ربنا ونتصدى لقضايا تم تجاهلها في الماضي ..اليوم المواطن حصل على شقة بحوالي 500 ألف جنيه ،لكن لكي نتمكن من تكملة الموضوع لا بد من إعادة ترتيب وصياغة الدعم الذي نقدمه للناس».

وتابع: «سأعطيكم مثالا.. الدولة تقدم دعما للمواطنين بحوالي 275 مليار في السنة تقريبا، بما يعادل حوالي 3 تريليونات في 10 سنوات.. في الوقت الذي ستبلغ تكلفة تطوير الريف المصري من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وتبطين ترع وصحة وتعليم وغيرها حوالي 700- 800 مليار جنيه في 3 سنوات، وعندما توليت المسئولية كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف تتراوح مابين 12- 13 % وفي 7 سنوات و8 سنوات زادت إلى حوالي 40 % تقريبا ويتبقى 60 %، وأن تطوير الريف المصري سيتكلف حوالي ثلث حجم الدعم المخصص خلال عشر سنوات والبالغ قيمته 3 تريليونات جنيه لتغيير حياة أكثر من 50 مليون مواطن وتوفير حياة كريمة لهم».