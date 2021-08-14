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: «ما تحقق في من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله»

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السيسي: «ما تحقق في مصر من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله» : «ما تحقق في من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، إن ما تحقق في من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله.

أضاف، خلال افتتاح عددًا من المشروعات السكنية، صباح السبت، أن النمو السكاني غير المخطط يعيق استرايتيجة الدولة، ويعد مشكلة كبيرة في ظل نقص الموارد.

ونبه الرئيس السيسي، إلى أن النمو السكاني الذي يفوق طاقة مصر يترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011.

وقال «نعمل في سياق وتصور للدولة المصرية بشكل متكامل، وأن الواقع الذي ترونه عبارة عن ترجمة لذلك»، مستشهدا بما كان عليه الوضع في الصور العشر للمناطق غير الآمنة، مشيرا إلى ما تطرق إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن عدد سكان مصر ارتفع من 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 100 مليون نسمة حاليا.

وأضاف «أن ما تلمسوه حاليا عبارة عن دولة تستطيع تلبية مطالب النمو السكاني الموجود فيها»، مشيرا إلى أن المواطن الذي كان يعيش في غرفة واحدة في منطقة غير آمنة يتكلف إيجارها حوالي من 100- 150 جنيها وأن الدولة لم تستطع قبل ذلك أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأية مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع».

وتابع الرئيس«الذين ترونه أمامكم عبارة عن دولة لما تسطيع تلبية مطالب النمو الموجود فيها، لأن في الآخر المواطن الذي يعيش هنا عايش في شقة يدفع 100 جنيه أو 150 جنيها في غرفة في هذه المناطق غير الآمنة، وليس مثل ما نقول فساد العشوائيات ..الدولة لم تستطع أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأي مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع».

المصرى اليوم

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