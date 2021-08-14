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أحدث إحصائيات كورونا حول العالم: تخطت 205.8 مليون إصابة و4 ملايين و515 ألف وفاة

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أحدث إحصائيات كورونا حول العالم: تخطت 205.8 مليون إصابة و4 ملايين و515 ألف وفاة أحدث إحصائيات كورونا حول العالم: تخطت 205.8 مليون إصابة و4 ملايين و515 ألف وفاة

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أصيب أكثر من 205.84 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و515133 حالة بحسب إحصاء رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

فيما دخلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في إغلاق مفاجئ بعد أن سجلت أكثر من 460 إصابة اليوم السبت في ارتفاع قياسي، وسط انتشار للفيروس في مناطقها.

وأعلنت حكومة الولاية الأسترالية الأكثر سكانًا تشديد القيود اعتبارًا من الساعة 5 مساءً وحتى مساء السبت المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.

وقال نائب رئيسة وزراء الولاية جون باريلارو في تغريدة عبر "تويتر" إن أوامر البقاء في المنزل ستصدر في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز لتقليل الحركة وحماية المجتمع من تطور وضع كوفيد-19 في سيدني، عاصمة الولاية.

وكان نائب رئيسة الوزراء قد أبلغ أعضاء البرلمان في نيو ساوث ويلز، في مكالمة عبر الإنترنت، بأن الولاية بأكملها ستدخل الإغلاق اعتبارًا من الساعة 5 مساءً ولمدة سبعة أيام على الأقل، بحسب ما صرح به أحد أعضاء البرلمان لإحدى الصحف دون الكشف عن هويته.

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