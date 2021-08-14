تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

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أعلنت تونس، السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر.

وذكر محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتي بني مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تضافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وأشار زكري، إلى أن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد بأن مروحيتين قامتا في 26 مناسبة بمساندة جهود الإطفاء، كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع «هرقل C630»، قامت في مرة واحدة بإطفاء جزء من تلك الحرائق.

وواصلت الحماية المدنية في تونس لليوم الثالث على التوالي عمليات إطفاء حرائق الغابات، بعدد من المناطق الحدودية مع الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في الغابات، خاصة في ولاية تيزي وزو، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 71 قتيلا على الأقل.

وتعمل الجزائر على احتواء الحرائق التي تلتهم الغابات شمال البلاد، وأججها الحر الشديد، فيما تؤكد الحكومة أنها مفتعلة.