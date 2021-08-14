أخبار عاجلة

عمر أديب بعد تتويج الزمالك : «ارجوكم بهدوء هنونا زي ما كنا بهنى محدش يقلل من الانجاز» -
بايدن: الاعتراف بطالبان مشروط بتطبيق ما يقولون -
متحدث: البنك الدولي يوقف صرف أموال لعملياته في أفغانستان -
مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة -
أول رد فعل من الخطيب بعد ضياع الدوري :«مش هنسيب حق الأهلي» (فيديو) -
أمير مرتضى منصور : «الزمالك حقق أصعب دوري» -
محمد شريف يعادل رقمًا قياسيًا في الدوري -
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

Print
تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت تونس، السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر.

وذكر محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتي بني مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تضافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وأشار زكري، إلى أن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد بأن مروحيتين قامتا في 26 مناسبة بمساندة جهود الإطفاء، كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع «هرقل C630»، قامت في مرة واحدة بإطفاء جزء من تلك الحرائق.

وواصلت الحماية المدنية في تونس لليوم الثالث على التوالي عمليات إطفاء حرائق الغابات، بعدد من المناطق الحدودية مع الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في الغابات، خاصة في ولاية تيزي وزو، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 71 قتيلا على الأقل.

وتعمل الجزائر على احتواء الحرائق التي تلتهم الغابات شمال البلاد، وأججها الحر الشديد، فيما تؤكد أنها مفتعلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا