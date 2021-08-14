الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات رفع الإشغالات وإيقاف محاولات البناء العشوائي

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وكذلك تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع كافة الإشغالات والمخالفات بالطرق الرئيسية والعامة بشوارع المدينة، شملت شوارع الجيش، بورسعيد، التحرير، عمرو بن العاص، كوبري السمك وتم ضبط ١٢ حالة وتحرير ٧ محاضر إشغال، ورفع ٥٧٦ حالة إشغال وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ إزالة في المهد بناحية قرية كفر العزازي، التابعة للوحدة المحلية بكفر العزازي بمساحة ١٠٠ متر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتنفيذ حالة إزالة لبناء بدون ترخيص بقرية كراديس بالوحدة المحلية ببهنيا، عبارة عن شدة خشبية لسقف دور رابع علوي دون الحصول على ترخيص، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، برفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة، شملت الحمله ميدان الحصان منطقه الساحة، شارع سعد زغلول، ميدان باتا، وأسفرت عن إزالة 33 إعلان مخالف من على الأعمدة وإزالة 3 بنر كبير.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بتنفيذ القرار رقم ١٣٦لسنة ٢٠٢١ بغلق وتشميع بعض المحلات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بشارع البوسطة، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالتوجه إلى رئاسة الحى لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة، حتى لا يتعرضوا للمسائله القانونية.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات من شوارع لوممبو، والجلاء، وميدان التحرير، وميدان عرابى، والبوسطة، ومولد النبي والحلقة وكوبرى أبوعميره، كما تم رفع وإزالة الحواجز الحديدية والتى تؤدى إلى إعاقة حركة المشاة والسيارات، وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٣ حالة أشغال متنوعة تتمثل في كراسي وترابيزات وحواجز حديدية وخشبية وخلافة، فضلاً عن تحصيل مبلغ ٣١٥٠ من قاعات أفراح مخالفة، فضلاً عن تغريم عدد من المواطنين غرامة مالية لعدم إرتداء الكمامة الواقية.