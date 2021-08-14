صندوق مكافحة الإدمان يستضيف الشيخ أحمد التركي

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يستضيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فضيلة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، غدًا الأحد، من خلال بث مباشر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا على الصفحة الرسمية للصندوق «الفيس بوك» .

يتناول البث المباشر الكثير من الموضوعات الهامة ومنها الرد على المفاهيم المغلوطة التي يرددها البعض مثل «الحشيش ليس حراما» وأن المخدرات أيضا ليست حراما لأنها لم تذكر في القران الكريم، مثلما ذكر الخمر، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ،كذلك الحديث عن العمل التطوعي وأهميته في مواجهه قضية المخدرات ،وأيضا رفع الوصمة عن متعافي المخدرات وإعادة دمجه بالمجتع ،كما يقدم نصائحه للآباء والأمهات حول كيفية إرشاد الأبناء وتعليمهم كيف يقولون لا لكل ما هو مضر.