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استقبل الفنان عمرو دياب شاب من ذوي القدرات الخاصة، خلال حفله الغنائي ليلة أمس في مدينة العلمين الجديدة، في لفتة إنسانية.

وعبّر الشاب عن حُبه لـ«دياب» على المسرح قائلًا: «أنا بحبك» ثم احتضن الفنان ليقول «دياب» للجمهور «نحييه تحيه كبيرة جدًا».

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنيه «يا أنا يا لأ» وسط استقبال كبير من الجمهور أمس الجمعة.

فيما ظهر خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، الأولى ويرتدي «تي شيرت» أبيض مع نقوش باللون البرتقالي وجينز.

والإطلالة الثانية هي «تي شيرت» أسود مع بنطال من نفس اللون، و«كاب» ارتداه بالعكس.