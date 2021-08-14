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١٩ مركز شباب في الشرقية يشاركون في مبادرة ساعة أون لاين

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١٩ مركز شباب في الشرقية يشاركون في مبادرة ساعة رياضة أون لاين ١٩ مركز شباب في الشرقية يشاركون في مبادرة ساعة أون لاين

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أعلن الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتفعيل مبادرة ساعة 7 الصبح و 5 مساء والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبر منصة زووم، من خلال مشاركة مراكز شباب " الشعراء الكبرى بكفر صقر، والمطاوعة بههيا ، والسلطان غريب بأبو كبير، ومشتول القاضي، والبيوم، والعصلوجي، وبهنباي وناصر بالزقازيق، وصهبرة وصافور بديرب نجم، والنصر بالعاشر من رمضان، وبير عمارة ببلبيس ،وغزالة عبدون والهيصمية ومنشأة القاضي بفاقوس، وشيبة قش وشبرا السلام بمنيا القمح ، وزور أبو الليل بأولاد صقر " ، مع مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع النشئ على ممارستها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الأعمار السنية ،من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة، لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية ،وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة ، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية، من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف إستغلال طاقاتهم وقدراتهم، وإكتشاف الموهوبين والمتميزين ، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

المصرى اليوم

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