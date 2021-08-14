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صامطة.. "المهاجرة"يحتفلون بزواج "محمد"

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صامطة..

احتفل أبناء الشيخ عواجي بن علي المهجري، بزواج ابنهم الشاب محمد بن علي عواجي المهجري، من كريمة جابر بن محمد جبيع مدخلي، بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وتلقّى العريس بهذه المناسبة التهاني والتبريكات من الجميع، متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وعبَّر العريس الشاب محمد عن سعادته بإكمال نصف دينه، مبينًا أن سعادته تضاعفت بحضور الأقارب والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدمًا شكره لكل من حضر وكل من قدم التهنئة عبر برامج التواصل الاجتماعي، سائلًا الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يجعل الودّ والمحبّة عنوانًا لحياته الزوجية المقبلة.

صامطة..

صامطة..

صامطة..

صامطة..

صامطة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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