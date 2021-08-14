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«موسى» يحقق مليون و207 ألف جنيه في ثالث ليلة عرض

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«موسى» يحقق مليون و207 ألف جنيه في ثالث ليلة عرض «موسى» يحقق مليون و207 ألف جنيه في ثالث ليلة عرض

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نجح فيلم «موسى» في تحقيق إيرادات جيدة في ثالث ليلة عرض له، الجمعة، وجنى مليونا و207 ألف جنيه، إنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري، وأفلام العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة، ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية. وهو ما أكده العديد من صناع ومحبي السينما، ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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