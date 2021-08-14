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تكلفتها 607 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يوضح الخطة المستقبلية للتطوير العمراني

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تكلفتها 607 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يوضح الخطة المستقبلية للتطوير العمراني تكلفتها 607 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يوضح الخطة المستقبلية للتطوير العمراني

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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العمل على تطوير العمران بهدف تحسين جودة الحياة في الريف والحضر وتنفيذ المدن الجديدة لاستيعاب زيادة السكان.

وذكرت أنه في سبيل تلبية احتياجات الإسكان المتسارعة «استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذة خلال 38 عام (1976-2013) بتكلفة حوالي 600 مليار جنيه».

كما أوضحت أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات في الفترة من 2015 إلى 2021 وصلت تكلفتها إلى 425 مليار جنيه.

في المقابل سلطت الضوء على الخطة المستقبلية للتنمية العمرانية بالمدن القائمة، وتشمل استكمال إنشاء 500 ألف وحدة وتطوير عواصم المحافظات بتكلفة 262 مليار جنيه، كذلك تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 315 مليار جنيه، وتطوير القاهرة التاريخية بـ30 مليار جنيه، وإجمالي التكلفة الاستثمارية 607 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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