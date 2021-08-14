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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم السبت 14 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار بمستهل تداول اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
22
|
21
|
23
|
2021-08-14
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18.5
|
17
|
20
|
2021-08-14
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-14
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-14
|
قشر البياض
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-14
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-14
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-14
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-14
|
ثعبان السمك
|
125
|
50
|
200
|
2021-08-14
|
المكرونة سويسى
|
67.5
|
60
|
75
|
2021-08-14
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-14
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-14
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-14
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-14
|
كابوريا
|
80
|
30
|
130
|
2021-08-14
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
25
|
23
|
27
|
2021-08-14
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-14
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-14
|
بربونى مجمد
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-14
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-14