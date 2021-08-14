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ثبات واستقرار .. سعر السمك والجمبري في السبت 14 أغسطس 2021

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ثبات واستقرار .. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 14 أغسطس 2021 ثبات واستقرار .. سعر السمك والجمبري في السبت 14 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم السبت 14 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار بمستهل تداول اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22

21

23

2021-08-14

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-08-14

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-14

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-14

قشر البياض

75

60

90

2021-08-14

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

60

90

2021-08-14

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-14

قراميط

15

10

20

2021-08-14

ثعبان السمك

125

50

200

2021-08-14

المكرونة سويسى

67.5

60

75

2021-08-14

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-14

موسى

110

90

130

2021-08-14

السبيط

140

110

170

2021-08-14

قرش

35

30

40

2021-08-14

كابوريا

80

30

130

2021-08-14

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-14

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-14

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-14

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-14

دنيس

110

90

130

2021-08-14

المصرى اليوم

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