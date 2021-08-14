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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم السبت 14 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار بمستهل تداول اليوم في الأسواق، خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

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