أصحاب البصيرة يحتفلون باليوم العالمي للشباب بالعريش

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احتفل فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر باليوم العالمي للشباب بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش من خلال فقرات فنية وشعرية ومسابقات رياضية متنوعة، بحضور عبدالكريم الشاعر، قائد الفريق، خالد شرهان المنسق العام للفريق، فاطمة نصار رئيس مجلس إدارة نادي السعادة، مدحت الشوربجي مدير مركز الشباب، والهام الشوربجي مدير جمعية أحياء مصر.

وأكد عبدالكريم الشاعر، قائد الفريق، أن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذا العام جاء مختلفًا، حيث تم اختيار مدحت الشوربجي مدير مركز شباب ٦ أكتوبر قائدا للشباب، وذلك لتحقيقه إنجازات متنوعة في العمل الشبابي على المستوى المحلي والوطني وحصول المركز على ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية وذلك لادارته الحيوية والحكيمة في استثمار طاقات الشباب في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأضاف خالد شرهان منسق الفريق، ان اختيار الشوربجي جاء وفقا لمعايير المصلحة العامة والوطنية حيث انه ساهم في الخدمة العامة وفرق الكشافة كما حصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الألعاب الفردية والجماعية وأصبح المركز في الفترة التي يقودها من المؤسسات الشبابية التي استطاعت جذب الشباب ودعمهم في الاشتراك في خدمة بلدهم .

وأهدي الفريق لمدير مركز الشباب شهادة التميز الشبابية للعام 2021، تقديرًا لجهوده في خدمة الشباب خلال العام الجاري.