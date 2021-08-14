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تنفيذًا لقرار «التنظيم والإدارة».. ترقية 957 موظفًا بجامعة بنها

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تنفيذًا لقرار «التنظيم والإدارة».. ترقية 957 موظفًا بجامعة بنها تنفيذًا لقرار «التنظيم والإدارة».. ترقية 957 موظفًا بجامعة بنها

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أكدت شوقى، أمين عام جامعة بنها، أنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة، تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

وقال «شوقي»، في بيان صحفي، السبت، إن حركة الترقيات تتضمن ترقية 957 موظفًا، بينهم 519 موظفًا بالمجموعات التخصصية، و137 بالمجموعة المكتبية، و259 بالمجموعة الفنية والمهنية، و42 بمجموعة الخدمات المعاونة، وذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأضافت، أن إدارة الجامعة حريصة على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري، والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات داخل الجامعة وكلياتها.

المصرى اليوم

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