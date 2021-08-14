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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعدي مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب بالمنصورة.

وتم نشر الفيديو تحت عنوان «عاملين رجالة جوه الحجز» يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص داخل غرفة يقومون بسكب المياه على أحد الأشخاص واقفاً داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.

بالبحث والتحرى تم تحديد القائم على الصفحة تبين أن الشخص مقيم بالمنصورة، وباستدعائه ومناقشته قرر بأن مقطع الفيديو تحصل عليه من برنامج «التيك توك» بقصد تحقيق نسبة مشاهدة وأنه قام بنشره دون التحقق من صحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.