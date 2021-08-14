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كشف ملابسات «ضرب وسب» شخص بالمنصورة

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كشف ملابسات فيديو «ضرب وسب» شخص بالمنصورة كشف ملابسات «ضرب وسب» شخص بالمنصورة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعدي مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب بالمنصورة.

وتم نشر الفيديو تحت عنوان «عاملين رجالة جوه الحجز» يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص داخل غرفة يقومون بسكب المياه على أحد الأشخاص واقفاً داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.

بالبحث والتحرى تم تحديد القائم على الصفحة تبين أن الشخص مقيم بالمنصورة، وباستدعائه ومناقشته قرر بأن مقطع الفيديو تحصل عليه من برنامج «التيك توك» بقصد تحقيق نسبة مشاهدة وأنه قام بنشره دون التحقق من صحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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