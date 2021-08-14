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لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:31 مساءً
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:29 مساءً
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فيديو اليوم السابع
توقعات أسعار الذهب خلال أغسطس 2021
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فيديو اليوم السابع
السبت 14 أغسطس 2021 01:22 مساءً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
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