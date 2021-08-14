«الداخلية» تواصل تقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية

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وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، قافلة طبية إلى منطقة سجون جمصة، وسجن شبين الكوم، ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.

وفى سياقٍ متصل تم توجيه قوافل طبية من قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى سجني دمنهور «رجال» ودمنهور «نساء» وسجن برج العرب وسجن المرج، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.