طارق الشناوي يناقش صورة المرأة في الدراما المصرية الثلاثاء (تفاصيل)

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يشارك الناقد الفني طارق الشناوي، ضمن حلقة نقاشية اون لاين، بعد غدا، الثلاثاء، 16 أغسطس الجاري، لمدة ساعتين بدءاً من الساعة الرابعة وحتي السادسة مساء، للحديث عن صورة المرأة المصرية في الدراما التلفزيونية، ضمن مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي أمن للجميع التي يتبناها المركز الثقافي البريطاني الذي يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي.

الندوة تقام باللغة العربية مصاحبة بترجمة فورية باللغة الإنجليزية ويشارك فيها، الكاتبة مريم نعوم، أستاذ علم النفس د فكري العتر، وأستاذة الأدب والفنون د.سلمي مبارك.