أخبار عاجلة

لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية" -
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة -
جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها -
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة" -
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال -
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا" -
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طارق الشناوي يناقش صورة المرأة في الدراما المصرية الثلاثاء (تفاصيل)

Print
طارق الشناوي يناقش صورة المرأة في الدراما المصرية الثلاثاء (تفاصيل) طارق الشناوي يناقش صورة المرأة في الدراما المصرية الثلاثاء (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الناقد الفني طارق الشناوي، ضمن حلقة نقاشية اون لاين، بعد غدا، الثلاثاء، 16 أغسطس الجاري، لمدة ساعتين بدءاً من الساعة الرابعة وحتي السادسة مساء، للحديث عن صورة المرأة المصرية في الدراما التلفزيونية، ضمن مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي أمن للجميع التي يتبناها المركز الثقافي البريطاني الذي يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي.

الندوة تقام باللغة العربية مصاحبة بترجمة فورية باللغة الإنجليزية ويشارك فيها، الكاتبة مريم نعوم، أستاذ علم النفس د فكري العتر، وأستاذة الأدب والفنون د.سلمي مبارك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان