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كسر شائعة استقالته.. الرئيس الأفغاني يحشد الجيش و"طالبان" تسارع للعاصمة!

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كسر شائعة استقالته.. الرئيس الأفغاني يحشد الجيش و"طالبان" تسارع للعاصمة! كسر شائعة استقالته.. الرئيس الأفغاني يحشد الجيش و"طالبان" تسارع للعاصمة!
فيما تتهاوى قواته أمام الحركة وطبول الحرب تقرع كابل يرى الديمقراطية أولويةً

كسر شائعة استقالته.. الرئيس الأفغاني يحشد الجيش و

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت: إن هناك مشاورات مكثفة تجري حاليًّا من أجل وقف الحرب، وسط تقدم متسارع لحركة طالبان التي أصبحت على مشارف العاصمة كابل.

وتعهّد "غني"، في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي الأفغاني، بالدفاع عن الديمقراطية في بلاده، مؤكدًا أن الأولوية القصوى الآن هي لحشد قوات الجيش الذي تهاوى أمام حركة طالبان في الأيام الأخيرة.

وقطع الرئيس الأفغاني الطريق أمام الشائعات التي قالت إنه قد يقدم على تقديم استقالته، وأكد أنه يسعى لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات والتهجير في البلاد.

لكن يبدو الواقع على الأرض مغايرًا لما يرمي إليه الرئيس الأفغاني؛ إذ إن حركة طالبان سيطرت على أكثر من نصف مراكز الولايات خلال 8 أيام فقط، وسيطرت الجمعة على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومعقلها السابق، في وقت فرّت القوات المتمركزة فيها إلى خارجها.

وتزحف طالبان حاليًّا على العاصمة كابل؛ إذ إن مقاتليها لا يبعدون حاليًّا عنها سوى 50 كيلومترًا؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وخلال الأيام القليلة الماضية نزح الآلاف بالفعل إلى كابل بعد اتّساع رقعة سيطرة طالبان، لكن العاصمة قد لا تكون المستقرّ الأخير لهم؛ لأنها باتت قريبة من السقوط في يد الحركة المتشددة.

ورغم حديث الرئيس الأفغاني عن وجود جهود لوقف الحرب، إلا أن ذلك لا يبدو واقعيًّا، مع نفي "طالبان" وجود مفاوضات أصلًا.

ودخل على الخط، أمس الجمعة، مستشار الأمن القومي الباكستاني، معيد يوسف، الذي دعا القادة الأفغان إلى التوصل لتسوية سياسية مع "طالبان" عبر الحوار والتفاوض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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