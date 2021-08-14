محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير محور ٢٣ ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ، والذى يشهد أعمال تطوير وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضارى لمدينة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور محمود حسين رئيس لجنةالشبابوالرياضةبمجلس النواب، والشركة القائمة على أعمال تطوير الشارع ومسئولي حي المناخ .

وتابع «محافظ بورسعيد» معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمحيط الشارع، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير .

وأوضح «المحافظ» أن خطة تطوير محور ٢٣ ديسمبر تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشارع وتخطيط الشارع، ووضع الإشارات المرورية، والمسطحات الخضراء المتنوعة، وإقامة أعمدة ديكورية بطولى الشارع، بالإضافة لدهان واجهات العمارات السكنية بالشارع بلون موحد الواقعة في نطاق الشارع، كما يتضمن التطوير إقامة ميادين جمالية على أعلى مستوى، وتوفير أماكن خاصة بعبور المشاة بالإضافة إلى البرجولات والمقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق في كافة الأحياء، لتحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات ولمواكبة أعمال التنمية التي تسير في كل إتجاه

كما أكد «اللواء عادل الغضبان» أنه سيتم إنشاء (٢) سوق نموذجى بنهاية شارع ٢٣ ديسمبر، إحداهما باتجاه حى الضواحى والآخر باتجاه حى الزهور، ليشمل كافة الباعة الجائلين المتواجدين بشارع ٢٣ ديسمبر، للقضاء على العشوائية والاشغالات بنطاق الشارع وإحداث طفرة حضارية تليق التنمية التي تشهدها بورسعيد .