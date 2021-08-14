14 طالبًا من الفيوم يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

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قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف، اليوم السبت، إن 14 طالب ممن تخلفوا عن أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم أدوا الامتحانات بلجان محافظة بنى سويف بناء علي تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف حرصاً على مصلحة الطلاب وتيسيرا علي أولياء الأمور.

وأوضحت يوسف أنها تفقدت عددا من لجان للاطمئنان علي سير الامتحانات بشكل آمن والتأكيد علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتزام الطلاب بالتباعد داخل اللجان والتأكد من توافر التهوية والإضاءة المناسبة.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وحل أي مشكلة تقابل الطلاب داخل اللجان بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.