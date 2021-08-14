طالبان تحكم سيطرتها على المناطق المحيطة بكابول وأمريكا تسرع إجلاء رعاياها

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أحكمت حركة طالبان سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية السبت بينما يفر اللاجئون من المتمردين الذين يواصلون حملتهم بلا هوادة، وعاد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) للإشراف على عمليات الإجلاء السريعة.

ومع سقوط ثاني وثالث أكبر مدن البلاد بأيدي طالبان، أصبحت كابول فعليا محاصرة وآخر موقع للقوات الحكومية التي لم تبد سوى مقاومة محدودة في بعض الأماكن ومعدومة في مناطق أخرى.

ويتمركز مقاتلو طالبان الآن على بعد خمسين كيلومترا فقط عن كابول، ما جعل الولايات المتحدة ودولا أخرى تهرع لإجلاء رعاياها جوا قبل هجوم يثير مخاوف كبيرة.

وتلقى موظفو السفارة الأميركية أوامر بإتلاف أو إحراق المواد الحساسة مع بدء إعادة انتشار ثلاثة آلاف جندي أميركي لتأمين مطار كابول والإشراف على عمليات الإجلاء.

وأعلنت دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا، سحب أفراد من سفاراتها الجمعة.

ويشعر سكان كابول وعشرات الآلاف من الذين لجأوا إلى العاصمة في الأسابيع الأخيرة، بالارتباك والخوف مما ينتظرهم.