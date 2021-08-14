أخبار عاجلة

لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته -
أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم -
"العقيلي" معاتبًا "وزارة التعليم": تمنيت مسؤولاً يجلس على الكرسي بدلاً من أن أحاور نفسي! -
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية" -
الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة -
جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها -
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة" -
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال -
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا" -
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طالبان تحكم سيطرتها على المناطق المحيطة بكابول وأمريكا تسرع إجلاء رعاياها

Print
طالبان تحكم سيطرتها على المناطق المحيطة بكابول وأمريكا تسرع إجلاء رعاياها طالبان تحكم سيطرتها على المناطق المحيطة بكابول وأمريكا تسرع إجلاء رعاياها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحكمت حركة طالبان سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية السبت بينما يفر اللاجئون من المتمردين الذين يواصلون حملتهم بلا هوادة، وعاد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) للإشراف على عمليات الإجلاء السريعة.

ومع سقوط ثاني وثالث أكبر مدن البلاد بأيدي طالبان، أصبحت كابول فعليا محاصرة وآخر موقع للقوات الحكومية التي لم تبد سوى مقاومة محدودة في بعض الأماكن ومعدومة في مناطق أخرى.

ويتمركز مقاتلو طالبان الآن على بعد خمسين كيلومترا فقط عن كابول، ما جعل الولايات المتحدة ودولا أخرى تهرع لإجلاء رعاياها جوا قبل هجوم يثير مخاوف كبيرة.

وتلقى موظفو السفارة الأميركية أوامر بإتلاف أو إحراق المواد الحساسة مع بدء إعادة انتشار ثلاثة آلاف جندي أميركي لتأمين مطار كابول والإشراف على عمليات الإجلاء.

وأعلنت دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا، سحب أفراد من سفاراتها الجمعة.

ويشعر سكان كابول وعشرات الآلاف من الذين لجأوا إلى العاصمة في الأسابيع الأخيرة، بالارتباك والخوف مما ينتظرهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان