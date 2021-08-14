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«صحة الشرقية» تناقش الخطة اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة الخطة اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة، ومناقشة خطة تطعيم المسافرين، والمواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وعمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، والتاكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وعلي توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وكذلك عمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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