547 طالب يسجلون في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 

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أعلن الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم اختبار 547 طالب وطالبة، منذ بدء اختبار القدرات بالكلية، لطلاب الثانوية العامة ممن يرغبون في التقديم للكلية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف، أن الكلية مستمرة في اجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، طوال الأيام التي حددتها ادارة الجامعة بقيادة الاستاذ دكتور، محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، موضحاً انه تم تشكيل لجان داخل الكلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، مؤكدا على توافر سبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز القاعات وأماكن انتظار لائقة لحين انتهاء الطلاب من اجراء الاختبارات.

وأوضح، أنه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكلية وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، ونشر ارشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.