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تحديد 6 مراكز لتطعيم الراغبين للسفر للخارج بلقاح كورونا بالأقصر 

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تحديد 6 مراكز لتطعيم الراغبين للسفر للخارج بلقاح كورونا بالأقصر  تحديد 6 مراكز لتطعيم الراغبين للسفر للخارج بلقاح كورونا بالأقصر 

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واصلت المراكز المخصصة في تطعيم الراغبين للسفر للخارج بلقاح كورونا المستجد واستقبال الحالات التي تم ابلاغها بالتسجيل على موقع الوزارة حيث تم تطعيم نحو ٧٠ حالة حتى الآن بالمصل الخاص باللقاح .

وأوضحت مديرية الصحة بالاقصر، بقيادة طاهر أيوب وكيل الوزارة، ان المراكز التي خصصتها الوزارة 6 مراكز وهى، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة اسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري، وحدة آل عتمان بالأقصر.

كما دعت صحة الاقصر، كل العاملين الراغبين في السفر للخارج، بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، والتوجه للاماكن المحددة للتطعيم بالرسالة المرسلة وجواز السفر.

المصرى اليوم

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