صحة القليوبية: مراكز لقاح كورونا الثابتة والمتحركة تعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد دكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة ومراكز تطعيم المسافرين بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بمراكز تطعيم اللقاح للمسافرين للخارج واستخراج الشهادات المعتمدة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مراكز التطعيم للمسافرين ببنها، وطوخ، وقليوب، وبهتيم، كما تفقد الخدمه المقدمة من الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بنادي بنها الرياضي، لمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولاراً لغير المصريين لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة بأن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة القليوبية شملت «مركز طبي بنها، ومركز طبي طوخ، مركز طبي كفر شكر، المركز الطبي بقليوب، المركز الطبي ببهتيم، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي شبين القناطر، مركز طبي الشباب بالعبور، ومركز طبي أول القناطر»

وفى السياق تواصل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالقليوبية ،عملها لتطعيم المواطنين، بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة بدور المناسبات والكنايس ودور المسنين والنوادي وبجميع انحاء المحافظة والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.