أخبار عاجلة

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان -
هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس  -
تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي -
ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان -
ضبط 27 قضية تموينية في حملة بأسوان -
بث مباشر الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة -
تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات .. الأبيض يحتفل ببطولة الدوري العام -
مبروك لنادى الفن والهندسة.. علاء مبارك يهنئ الزمالك ببطولة الدوري -
خالد الغندور معلقًا على تتويج الزمالك بالدوري: «شكرًا لحسن تعاونكم» -
التطبيق الفرنسي "سافر" يحمى المرأة من التحرش في المهرجانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على 35 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة بمحيط المقاهي والكافتيريات

Print
القبض على 35 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة بمحيط المقاهي والكافتيريات القبض على 35 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة بمحيط المقاهي والكافتيريات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بمحيط المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 31 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 35 متهماً بحوزتهم 6.580 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و1360 جرامًا من مخدر الهيروين، وكميات متنوعة من البانجو والآيس والإستروكس والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط مبالغ مالية وفرد رصاص وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و34 هاتف محمول وسيارتين و5 دراجات نارية و8 قطع أسلحة بيضاء و3 ميزان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان