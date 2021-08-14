القبض على 35 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة بمحيط المقاهي والكافتيريات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بمحيط المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 31 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 35 متهماً بحوزتهم 6.580 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و1360 جرامًا من مخدر الهيروين، وكميات متنوعة من البانجو والآيس والإستروكس والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط مبالغ مالية وفرد رصاص وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و34 هاتف محمول وسيارتين و5 دراجات نارية و8 قطع أسلحة بيضاء و3 ميزان.