«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2900 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12645 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

كما تم ضبط 185 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، و264 قضية في مجال شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، و1498 قضية تموينية متنوعة

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.