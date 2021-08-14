ضبط 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

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شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات قبل توزيعها على عملائهم.

وتمكنت الحملات من ضبط شخصين حال تواجدهما بمنطقة القطامية مُستقلان سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1،500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وفى المطرية تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.