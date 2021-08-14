حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 16 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهم لـ5 منهم معلومات جنائية، و7 قطع أسلحة نارية ، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 7 متهم.

كما تم ضبط متهمان مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، و4 مراقب هارب، وتنفيذ 8412 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.