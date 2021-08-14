الدوري الإنجليزي يستكمل جولته الأولى اليوم.. وصلاح ينتظر الظهور التاريخي الأول

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تستكمل مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت بعدد من اللقاءات الهامة، كما يلعب نجمنا المصري محمد صلاح هداف ليفربول أولى مباريات هذا الموسم أمام نورويتش سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت 14-8-2021 على ملعب كارو رود.
وكان الدوري الإنجليزي قد انطلق أمس االجمعة 13-8-2021 بإقامة مباراة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج ضد آرسنال في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الصاعد حديثًا 2 - 0 .
وفيما يلي نستعرض مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022
|اليوم
|المباراة
|الساعة
|الجمعة 13-8-2021
|برينتفورد ضد آرسنال
|9 م
|السبت 14-8-2021
|مانشستر يونايتد ضد ليدز
|1.30 ظ
|السبت 14-8-2021
|ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون
|4 ع
|السبت 14-8-2021
|تشيلسي ضد كريستال بالاس
|4 ع
|السبت 14-8-2021
|واتفورد ضد أستون فيلا
|4 ع
|السبت 14-8-2021
|إيفرتون ضد ساوثهامبتون
|4 ع
|السبت 14-8-2021
|بيرنلي ضد برايتون
|4 ع
|السبت 14-8-2021
|نورويتش سيتي ضد ليفربول
|6.30 م
|الأحد 15-8-2021
|نيوكاسل ضد وستهام
|3 ع
وتحتتم لقاءات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الخامسة والنصف مساء الأحد 15-8-2021.
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