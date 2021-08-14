وكيل تعليم بني سويف: امتحانات الدبلومات للدور الثاني تسير على أكمل وجه

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قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم السبت، إن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية تسير على أكمل وجه في أول ايامها حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية في الفترة الأولي حيث يبلغ عدد المتقدمين للمادة ألف و62 طالب وطالبة حضر منهم 972 وغاب 90 طالب وطالبة، من خلال 27 لجنة على مستوي المحافظة.

وقامت يوسف بجولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات وحل أي معوقات تقابل الطلاب أن وجدت، وتهيئة المناخ لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر بناءاً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، ومتابعتهم على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات لرؤساء اللجان والمرافقين والطلاب.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنها تابعت تسكين رؤساء اللجان في الإستراحات المخصصة لهم وأن هناك أعمال للتطهير والتعقيم على مدار الساعة لجميع اللجان والاستراحات بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للإستراحات، وهناك الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

وأوضحت سهام يوسف، أن هناك تعقيم بشكل يومي حيث يتواجد مسؤول عن التعقيم بكل لجنة وتم توزيع اللجان بواقع 15 لجنة دبلوم صناعى، و4 لجان دبلوم تجاري، و8 لجان دبلوم زراعي.